"الثقافة" تعلن تفاصيل جائزة السلطان قابوس لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

كشفت وزير الثقافة، تفاصيل وشروط جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة لعام 2019 في مجالات (أدب الرحلات - دراسات علم الاجتماع - الطرب العربي).

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن الجائزة تهدف إلى دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية بين مصر وسلطنة عمان، باعتبارها سبيلًا لتعزيز التواصل الإنساني والإسهام في حركة التطور العلمي والإثراء الفكري، وترسيخ عملية التراكم المعرفي إلى جانب غرس قيم الأصالة والتجديد لدى الأجيال المقبلة.

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وأوضحت وزيرة الثقافة، أن كل تلك العوامل تتوافر من خلال بيئة خصبة قائمة على التنافس المعرفي والفكري، وفتح أبواب التنافس في مجالات العلوم والمعرفة القائم على البحث والتجديد، بالإضافة إلى تكريم المثقفين والفنانين والأدباء على إسهاماتهم الحضارية في تجديد الفكر والارتقاء بالوجدان.

يذكر أن جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، تشمل جائزة تقديرية يمنح الفائز بها وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره مائة ألف ريال عماني، وأخرى يمنح الفائز بها وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب، ومبلغ مالي وقدره خمسون ألف ريال عماني.

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