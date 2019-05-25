بالصور.. "الوطنية للصحافة" تنظم حفل سحور لأعضاء "الصحفيين العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة حفل سحور، مساء أمس الجمعة، بحضور أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، والنقباء السابقين ومجلس نقابة الصحفيين المصرية، ورؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف، ولفيف من الكتاب والإعلاميين.

وعبر أعضاء الاتحاد، عن شكرهم لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واستمتاعهم بسهرة رمضانية على أنغام إحدى فرق الفنون الشعبية، في أجواء رائعة.

يذكر أن أعضاء الاتحاد، أبدوا رغبتهم في زيارة محور روض الفرج الجديد، وعبروا أثناء الجولة عن إعجابهم الشديد بالمشروع العملاق، والتقطوا الصور التذكارية.

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