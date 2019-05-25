الزراعة: إحالة ملف "حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن" للنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلقى وزير الزراعة، بحسب بيان، اليوم السبت، مذكرة من المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة مستندات حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن عن العامين الماليين 2016-2017.

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وتشمل المخالفات المغالاة في المبالغ المنصرفة على المكافآت والبدلات خلال العام المالي 2017/2018 حيث بلغت جملتها مبلغ مليون و755 ألفًا و684 جنيه، بنسبة حوالي 307% من المنصرف على المستلزمات رغم تحقيق الحساب لعجز خلال هذا العام قدره 96312.58 ألف جنيه.

وأكد التقرير، أنه تم تحميل حساب خطة المكافحة المتكاملة لآفات القطن بمبالغ لا تخصه وفي غير أغراض الحساب، كما رصد الجهاز تقاضي العاملين الدائمين لمكافآت وحوافز وبدلات حضور جلسات خصمًا على الحساب بدون قيدها بدفاتر استحقاقات العاملين، وكذلك عدم صرفها بواسطة الدفع الإلكتروني ATM الأمر الذي يؤدي لعدم إمكانية الحصر للحد الأقصى وبالمخالفة لأحكام القانون.

وأشار تقرير الجهاز، إلى بقاء مبالغ بلغت جملتها حوالي 388 ألف و762 جنيهًا، مُقيدة بحسابي الدفع المقدم لم تسوى حتى 30/6/2018، بالمخالفة للتعليمات المالية في هذا الشأن.​