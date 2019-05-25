محافظ الجيزة: وضع حلول عاجلة لمواجهة مشكلة الصرف الصحي بالعمرانية والهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم وضع حلول عاجلة لمواجهة مشكلات الصرف الصحي التي تراكمت منذ سنوات بمناطق أرض البحر بحي العمرانية ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم السبت، خلال تفقده أعمال شفط مياه الصرف بمنطقة أرض البحر - إن منطقة أرض البحر تعاني من مشكلة الصرف الصحي نظرا لوجود مخالفات بناء كثيرة بالمنطقة ازدادت على مدار سنوات أدت إلى عدم استيعاب خطوط الصرف بها للتوسع العمراني المخالف، وتم التنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من تركيب مواسير لخط الصرف الصحي لتستوعب الكثافة البنائية بالمنطقة، مؤكدا البدء بالفعل في الأعمال، وسوف يتم الانتهاء منها خلال أيام، ما يسهم في محاصرة مشكلة الصرف بالمنطقة.

وتفقد راشد،أعمال شفط المياه من شارع عمرو بن العاص المتفرع من شارع الملك فيصل، موجها رئيس مدينة الجيزة وحي العمرانية بالتنسيق مع الشركات العاملة بالمرافق بالمنطقة للتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال الخاصة بهم دون أي تأثير على خطوط المياه والصرف، مشيرا إلى أنه تم الدفع بشفاطات المياه لإزالة أي تجمعات للمياه، لمنع حدوث تأثيرات على الحركة المرورية.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال شفط مياه الصرف بمنطقه كفر غطاطي، ووجه المحافظ بوجود خدمه ثابتة من إدارة المرافق بحي الهرم وشركة مياه الشرب والصرف لإزالة أي مياه من الشوارع لحين حل المشكلة نهائيا.​