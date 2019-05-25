الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة لمختلف دول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد الدائم لمختلف دول العالم للعام الحالي 2019 للأئمة وذلك في إطار رسالة الوزارة في نشر صحيح الإسلام في مختلف الدول وفي ضوء دور مصر الريادي.

وحددت الأوقاف، في بيان لها اليوم السبت، شروط الإيفاد بأن يكون الموفد مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة وأمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل 6 سنوات، و4 سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، وبشرط أن يُقر من ينجح كتابيا باستمرار عمله بالمحافظة حتى بعد عودته من الإيفاد لمدة 5 سنوات على الأقل، وأن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد أول اختبار أى خلال شهرين على الأكثر من اليوم.

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كما اشترطت الأوقاف الحصول على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وعدم ارتكاب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، أو الحصول على جزاء خلال العامين 2018 - 2019م، وألا يزيد السن على 55 عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة مع اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في (القرآن الكريم كاملاً، العقيدة، التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، السيرة النبوية والثقافة العامة والمقابلة النهائية المقررة مع حسن السير والسلوك والبنية للموفدين.

واشترطت الوزارة أيضا للترشيح للإيفاد للخارج عدم الإيفاد الدائم خلال مدة خدمة الموفد الوظيفية، وعدم قضاء بالخارج مدة 8 أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي وألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية، الشئون القانونية، غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره

وتقرر أن تقدم الطلبات على موقع الوزارة على الإنترنت (أوقاف أونلاين) فقط، وذلك اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوعين على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة.