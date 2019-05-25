برلمانية: تثبيت العاملين بقطاع التشجير بـ"الزراعة" خلال شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، إن أزمة العاملين بقطاع التشجير بوزارة الزراعة في طريقها للحل بعد تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارتي المالية والزراعة، والتي بدورها طالبت مديريات الزراعة بحصر جميع العاملين المنتظمين وعمل عقود جديدة لغير المنتظمين، موضحة، "سنشهد الفترة المقبلة صدور حزمة من القرارات الحكومية من بينها تعيين من يستحق من العاملين بقطاع التشجير".

وأضافت "عتمان"، في بيان اليوم السبت، أنها تلقت وعودًا من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة بالانتهاء من هذا الأمر في أقرب وقت، كان آخرها على لسان وزير الزراعة شخصياً الدكتور عز الدين أبوستيت، خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتابعت، :"آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، خاصة أن القانون رقم 19 لسنة 2012 والذي تنص لائحته التنفيذية على نقل العاملين بالمشروعات مثل العاملين بالتشجير، الذين قضوا 3 سنوات على الباب السادس إلى الباب الأول، ورغم صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي راعى أحكام القانون السابق، والقرار رقم 702 لسنة 2011 لم يحدث جديد، إلا أن الشهور المقبلة تحمل لهم أخبار سارة ستسعد الآلاف منهم".​