رئيس "جنوب القاهرة" للكهرباء: الشبكة أثبتت نجاحها للمرة الأولى في تاريخها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

قال المحاسب محمد محمود السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم السيطرة على الموقف خلال الموجه الحارة التي تعرضت لها البلاد، باستثناء بعض المناطق في حدائق الأهرام التي شهدت انقطاعات التغذية لفترات محدودة نتيجة زيادة الأحمال عليها، مؤكدًا أن الشبكة الكهربائية أثبتت نجاحها للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح رئيس الشركة، في تصريحات لـمصراوي اليوم السبت، أنه أصدر تعليمات بتواجد جميع رؤساء القطاعات والهندسات المختلفة داخل مقار عملهم ومتابعة ورصد ما يحدث أول بأول، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي انخفاض للجهود أو انقطاعات كبيرة مع التأكيد على ضرورة إتاحة وتشغيل منظومة شحن العدادات على مدار اليوم بمختلف المناطق التابعة للشركة.

وأضاف، أنه تم تجهيز مولدات احتياطية قائلا: "الدنيا ماشية الحمد لله وأشكر جميع العاملين على وقفة الرجالة ولن أبخل بتقديم أي دعم لهم".​