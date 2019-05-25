أخبار مصر | "التضامن" تواجه الزيادة السكانية بمسرح "الشارع" في أنشطة رمضان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه في إطار فعاليات تنفيذ برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين أسر برنامج تكافُل ستبدأ الوزارة في استخدام آليات فنية متمثلة في مسرح الشارع على مدى أيام وليالى رمضان للتوعية بالقضية السكانية، وذلك على مستوى محافظات المشروع كجزء من التوعية المجتمعية التي يعتمد عليها البرنام.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تنفيذ 20 عرضا على مستوى 20 مركزا بمحافظات المشروع العشر على أن تقدم العروض بالمراكز الأكثر كثافة سكانية والمستهدفة من البرنامج خاصة مع التقدم الذي يجده البرنامج حيث تم تنفيذ 946 ألفا و111 زيارة طرق ابواب خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019 وتحويل 141الف و300 سيدة للوحدات الصحية وعيادات ٢ كفاية لتلقي خدمات تنظيم الاسرة بالمجان.

وأوضحت رنده فارس منسق برامج السكان والتطوع ومشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي أن العروض ستجوب محافظات المشروع في الفترة من ٢٤ مايو وحتى 21 من يونيو القادم حيث سيتم تنفيذ العروض بواقع عرضين لكل محافظة وستحمل العروض عنوان "2 كفاية" حيث ستتناول الشخصيات به تقديم قصة إنسانية تعمل على تصحيح أهم المفاهيم الاجتماعية الخاطئة في إطار كوميدي خفيف جذاب وستتم العروض في قلب القرى التي يعمل بها المشروع ومن المقرر أن يسبق العرض المسرحي عرض تنورة لجذب انتباه الجمهور وحشده وسيقدم العروض طلبة من المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

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وأضافت رنده فارس أن العروض ستجوب محافظات (البحيرة – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) حيث يُنفَّذ المشروع في 2257 قرية داخل 119 مركز.

وأوضحت أنه تم تحديد المراكز المستهدفة وستنطلق العروض على التوالى من محافظة أسوان حيث ستنفذ بمركزى أسوان ودراو يليها محافظة الأقصر حيث ستنفذ بمركزى الأقصر وارمنت يليها محافظة قنا بمركزى الوقف وقنا ثم محافظة سوهاج بمركزى جرجا والمنشأة ثم محافظة أسيوط بمركزى أسيوط ومنفلوط يليها محافظة المنيا بمغاغة وبنى مزار يليها محافظة بنى سويف باهناسيا وببا ثم محافظة الفيوم بمركزى الفيوم وسنورس ثم محافظة البحيرة بايتاى البارود وكوم حمادة نهاية بمحافظة الجيزة والتي ستقدم بها العروض بمركزى العمرانية والوراق.

جديرا بالذكر أن برنامج "2 كفاية" يستهدف رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة حيث يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين 1،148،861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، ويتم ذلك يتم بالتعاون مع ٩٢ جمعية اهليه وبتمويل يصل إلى ١٠٠مليون جنيه في المحافظات العشر الأكثر فقرا والاعلي خصوبة إضافة إلى دوره في تنمية الكوادر البشرية العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى نطاق التنفيذ وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.