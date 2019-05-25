أخبار مصر | مبادرة "بينا" تنظم دوري رمضاني لأبناء دور الرعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "بينا" تنظم دوري رمضاني لأبناء دور الرعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم مبادرة بينا لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي فعاليات دوري كرة القدم الرمضاني بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية من دور الايتام وذلك اعتباراً من يوم الجمعه الموافق ٢٤ مايو وعلى مدار ثلاثة ايام، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الانشطة الرمضانية التي تنظمها الوزارة لأبناء مؤسسات الرعاية.

يشارك في فعاليات الدوري ٣٢ دار بواقع ٣٢٠ ابناً حيث ستلعب الفرق المشاركة بالدوري بمحافظات القاهرةوالجيزة بملعب حديقة الترعة البولاقية بشبرا اما الفرق المشاركة التابعة لمنطقة ٦ اكتوبر ستلعب بملعب دار عماد راغب بالتوازي .

هذا ومن المقرر ان تقام المباراة النهائية وتكريم الفرق الثلاثة الاولى في حفل ختامي يقام بالنادي الاهلي تشجيعاً لابنائنا بدور الرعاية على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب المتميزة بينهم ، كما سيتم تنظيم مباراةبين الفريق الحاصل على المركز الاول وفريق النادي الاهلي تحت سن ١٨ سنة يوم الخميس الموافق ٣٠ مايو .

جدير بالذكر ان " مبادرة بينا "تعد احدى المبادرات التي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك التجاري الدولي CIB عام ٢٠١٥ للعمل على رفع وتحسين الخدمات المقدمة بمؤسسات الرعاية وتطويرها من خلال تفعيل دورالمراقبة المجتمعية وتشجيع المواطنين على التطوع من اجل دعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة وادارة المواردالقائمة بشكل فعال يتجاوب مع الاحتياجات الفعلية للدور .