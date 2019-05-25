أخبار مصر | تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة.. وعين الصيرة متنزه سياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة.. وعين الصيرة متنزه سياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الاجتماع الوزاري، المنعقد صباح اليوم، بمقر وزارة الأثار في الزمالك، التصور المبدئي لمشروع رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ويتضمن المشروع رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والكباري المحيطة به والمؤدية له، بالإضافة إلى تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، وإنشاء منطقة سياحية بها، وإقامة بعض الأنشطة الترفيهية من مطاعم وكافتيريات لتكون متنزهًا للمواطنين والسائحين.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من وضع التصور النهائي لهذه المناطق في غضون ١٥ يوما وسوف يتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي استقبل فيه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتى المتحف الكبير، ومتحف الحضارة ومنطقة آثار سقارة، وحضر الاجتماع قيادات من وزارات الدفاع والآثار والإسكان الري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.