أخبار مصر | الوطنية للإعلام: بروتوكول التعاون مع 'المتحدة للخدمات الإعلامية' جاء للحفاظ على التراث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوطنية للإعلام: بروتوكول التعاون مع 'المتحدة للخدمات الإعلامية' جاء للحفاظ على التراث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن بروتوكول التعاون الذي تم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعة إعلام المصريين، ومجموعة دي ميديا الإعلامية، جاء في إطار الحفاظ على المحتوى الفني للتليفزيون المصري، وطبقًا للقواعد والقوانين المحددة في هذا المجال، والتي تحفظ للهيئة حقوقها الكاملة، سواءً الفكرية أو المادية للمحتوى الذي سيتم إتاحته علة المنصة الرقمية الجديدة Watch iT بشكل حصري، كحق استغلال وليس بيع، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميًا وتعظم عوائده، وبما يعود بالنفع على الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن البروتوكول يمثل أحد الطرق والأفكار، كي تستفيد من المحتوى الإعلامي والفني المملوك لها، لافتة إلى أنه لا مجال على الإطلاق للتفريط في حقوقها وملكيتها لهذا المحتوى، والذي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة لتوفير الضمانات اللازمة لهذه الحقوق.

ويقضي البروتوكول بإتاحة ذلك المحتوى على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT حصريًا، والتي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الرقمية لتقديم المحتوى في صورو أفضل ومتطورة، وحسب طرق العرض الحديثة للمحتوى الإعلامي بأنواعه.

والمعروف أن منصة Watch iT قد تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان المعظم بعد أن حصلت على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامي والبرامجي المميز على شاشات القنوات المختلفة، وذلك لتتيح للمستخدم مشاهدة الأعمال ومتابعتها من خلال المنصة وبصورة حصرية، والتي تعتبر بداية قوية لإطلاق المنصة.

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وجاء البروتوكول الجديد مكملًا لما تقوم به إدارة منصة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى مميز يتمثل في مكتبة التلفزيون المصري حصريًا في مختلف المجالات، ويلائم مختلف الفئات، ولاسيما أن التلفزيون المصري يمتلك الكثير من المحتوى المميز، والذي كان قد تم استباحته في الماضي على العديد من المواقع على شبكة الإنترنت.

وأكد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات، اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكري للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصتنا Watch iT و بصورة حصرية.

وأشار حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أن البروتوكول هو جزء من مسئولية الهيئة نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أنها تقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميًا وتعظم عوائده.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الرقمية، أن الوصول إلى المنصة من خلال موقعها على الإنترنت www.watchit.com، أو من خلال تثبيت التطبيق الموجود على متجر جوجل بلاي أو أبل ستور.

