أخبار مصر | اجتماع وزاري لبحث تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير وطريق سقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع وزاري لبحث تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير وطريق سقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، إلى أهمية مشروعات المتحف الكبير والمتحف القومي للحضارة والمحور المؤدي إلى منطقة آثار سقارة، وما تقوم به الدولة من تطوير ورفع كفاءة للخدمات المقدمة للزائرين والمواطنين وما تمثله من نقلة حضارية لهذه المناطق.

وتم مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بمشروعات التطوير شملت عرض تصويري لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، شملت تصور دخول المتحف المصرى الكبير، بجانب رفع كفاءة الطريق الدائرى والمنازل والمطالع المؤدية له، هذا بالاضافة الي مناقشة تطوير وتأمين المحور المؤدي إلى منطقة آثار سقارة وإقامة بعض الكافيتريات والمطاعم والبازارات ودورات المياه على الطريق، مع الحفاظ على الطابع التاريخى للمنطقة.

ونوه "العناني" بما ستقوم به هذه الإجراءات من تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين والمواطنين وما تمثله من نقلة حضارية لهذه المناطق.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي استقبل فيه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتى المتحف الكبير، ومتحف الحضارة ومنطقة آثار سقارة، وحضر الاجتماع قيادات من وزارات الدفاع والآثار والإسكان الري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.