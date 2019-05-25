أخبار مصر | محافظة القاهرة تبدأ في إزالة منطقة الحكر القديم بحي الشرابية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تبدأ في إزالة منطقة الحكر القديم بحي الشرابية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على بدء أعمال إزالة منطقة الحكر القديم بحي الشرابية، والتي تضم780 أسرة سيتم نقلهم تباعًا إلى منطقة المحروسة (1).

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، حيث ان المساكن الجديدة التي تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وكانت أعمال الإزالة قد انطلقت صباح اليوم لعدد 28 عقار يقطنها 57 أسرة بشارع عبد الرحمن سباق، بحضور العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة واللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حي الشرابية ومسئولي الحي.

وأصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة لتلقى تظلمات المواطنين برئاسة العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وتضم عناصر من الأمن والجهات الرقابية ومسئولي الحي للنظر فى تظلمات المواطنين، وبحث أحقيتهم فى الحصول على وحدات سكنية، كما أصدر المحافظ تعليماته بالإزالة الفورية لأي عقار يتم إخلاؤه.

