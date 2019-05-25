مصر | "جبروت امرأة".. انتداب الطب الشرعي بواقعة مقتل عامل فيصل على يد زوجته وعشيقها

وقررت نيابة الهرم، حبس المتهمين الزوجة وعشيقها، بتهمة قتل الزوج ويعمل عامل في عقده الثاني، داخل شقتهم فجر أمس، بمنطقة فيصل بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت الزوجة سهلت دخول العشيق وقت الخليج 365 لقتل زوجها، حيث سدد له عده طعنات، حتى أودت بحياته، وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع سيدة ربة منزل، قامت بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بمنطقة فيصل بالهرم، وذلك لعدم كشف علاقتها الغير شرعية

وباشرت النيابة، التحقيقات مع السيدة وعشيقها بعدما تم القبض عليهم، ودلت أن عشيق الزوجة والبالغ من العمر 22 عامًا، دخل منزل الضحية بعدما سهلت له الزوجة، ولدية سلاح أبيض"سكين"،وقام بطعن الزوج حتى فارق الحياة، وفر هاربًا من مكان الجريمة.

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وأضافت التحقيقات، أن الزوجة ظلت تصرخ واستنجدت بالجيران لإيهامهم بأنها تفاجأت بمقتل زوجها، وأن عشيقها دخل المنزل كسارق، وحضرت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان وأقوال الزوجة، وبالتضييق عليها في التحقيقات اعترفت بجريمتها، مع عشيقها الهارب، وبشكيل فريق بحث وإجراء التحريات توصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى، وخرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بمشاركته المتهمة الاولى فى قتل زوجها.

وتعود بداية الواقعة، أقدمت سيدة وعشيقها على قتل زوجها داخل شقتة بمنطقة فيصل بالهرم، فجر أمس بنهار شهر رمضان المبارك.

وكان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد العثور على جثة عامل داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة الرائد إسلام السيد معاون مباحث قسم شرطة الهرم وبالفحص تبين أن الجثة لعامل 28 سنة، وبه آثار طعنات بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه 20 سنة، بالاستعانة بآخر 22 سنة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.