مصر | عاجل.. تنحي "الجنايات" عن نظر محاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة "غسيل الأموال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تنحي "الجنايات" عن نظر محاكمة سعاد الخولي وشريكها بتهمة "غسيل الأموال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس عن نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا في ارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، وقررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لسابق الدائرة نظر القضية الأساسية قضية الرشوة.

صدر القرار برئاسة المستشار د. أسامة أنور جامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق.

كان المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.