مصر | تغيب دفاع سعاد الخولي بـ"غسل الأموال".. وعقد الجلسة داخل غرفة المداولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيب دفاع سعاد الخولي بـ"غسل الأموال".. وعقد الجلسة داخل غرفة المداولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة، بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائي بشركة مصر للطيران بتهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال بـ500 ألف جنيه.

وتبين للمحكمة أثناء إثبات الحضور بمحضر الجلسة تغيب الدفاع وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ومنعت المحكمة حضور الصحفيين من تغطية أحداث الجلسة.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار د.أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد بحضور محمد سعد رئيس نيابة الاموال العامه العليا بامانة سر سعيد عبد الستار.

كان المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قامت الخولي بإيداع الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها .

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية إلى أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 الف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الاموال .