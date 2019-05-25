مصر | ليخلو لهما الجو.. التحقيق مع ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالهرم

وباشرت النيابة، التحقيقات مع السيدة وعشيقها بعدما تم القبض عليهما، ودلت أن عشيق الزوجة والبالغ من العمر 22 عامًا، دخل منزل الضحية بعدما سهلت له الزوجة، وقام بطعن الزوج حتى فارق الحياة، وفر هاربًا من مكان الجريمة.

وأضافت التحقيقات، أن الزوجة ظلت تصرخ واستنجدت بالجيران لإيهامهم بأنها تفاجأت بمقتل زوجها، وأن عشيقها دخل المنزل كسارق، وحضرت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان وأقوال الزوجة، وبالتضييق عليها في التحقيقات اعترفت بجريمتها، مع عشيقها الهارب، وبشكيل فريق بحث وإجراء التحريات توصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى، وخرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بمشاركته المتهمة الاولى فى قتل زوجها.

بداية الواقعة، أقدمت سيدة وعشيقها على قتل زوجها داخل شقتة بمنطقة فيصل بالهرم، فجر أمس بنهار شهر رمضان المبارك.

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالى بوجود قتيل داخل شقة بمنطقة فيصل وبالأنتقال والفحص عثر على جثة عامل مصاب بعد طعنات داخل حمام الشقة وبسؤال زوجتة قررت أن مجهولين اقتحموا الشقة فجرا وقتلوه وبعمل التحريات دلت ان وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعشيقها وألقى القبض على المتهمين وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.