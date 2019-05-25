مصر | عاجل.. تأجيل سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ9 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل سماع الشهود في محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية" لـ9 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت لجلسة 9 يونيو المقبل لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وقضت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، في 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.