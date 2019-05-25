انت الان تتابع السكة الحديد تُعلن تأخيرات قطارات 20 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطار - أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 35 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 30 دقيقة. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.

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ومن المقرر أن يتم يوم الإثنين المقبل طرح تذاكر مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 3 يونيو الموافق 29 رمضان، والثلاثاء طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 4 يونيو.ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تفيد برفع وزارة النقل أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبيل حلول عيد الفطر المبارك لارتفاع