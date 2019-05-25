انت الان تتابع دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
فانوس رمضان
يتأهب جموع الصائمين من شتى بقاع العالم لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تلك الأيام والليالي المباركة، التى خصها المولى عز وجل، بكرامات ونفحات ربانية وإلهية لا نظير لها، فجعل بها ليلة هي خير من ألف شهر، مصداقا لقوله تعالى: "وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر"، وفى اليوم العشرين من الشهر الكريم، يستحب قراءة هذا الدعاء: اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يا مُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين.
من الأدعية المستحبة شرعا فى ليلة القدر، ما علّمه الرسول عليه السلام، للسيدة عائشة: (يا رسول الله، أرأيت إن وافقتُ ليلة القدر، بمَ أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني). اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ
اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ أسألُكَ اَللّهُمَّ فيهِ ما يُرْضيكَ، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسألُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لأَنْ أطيعَكَ وألا أعصِيكَ اجْعَلْنى فيهِ رَبى مُحبّا لأَوْليائِكَ مُعادِيا لأَعدْائكَ مُسْتنّا فيهِ بِسُنَّةِ خاتَمِ أنْبِيائِكَ.
اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُورا، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُورا، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُورا وارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ.
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