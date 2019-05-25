انت الان تتابع البحوث الفلكية: اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كويكب

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تقريرا مقدما من الدكتور جاد القاضى القائم بعمل رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حول اقتراب كويكب ضخم من الأرض مساء اليوم السبت 25 مايو 2019. وأشار التقرير إلى أن الكويكب 1999 KW4 تم اكتشافه فى عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مداره بدقة، حيث أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة من الأرض تبلغ حوالى 5 مليون كم، أي أنه يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وبرغم ضخامته لا يمثل أى خطورة على الأرض.

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وأوضح التقرير، أن 1999 KW4 نوع نادر حيث يعد من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم ويتحرك حوله من جهة إلى الأخرى فى مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس فى 188 يومًا، كما يبلغ الكويكب يبلغ عرضه 1.5 كم بينما يبلغ عرض الجسم التابع له 0.5 كم، ويتحرك فى مداره بسرعة 77.446 كم/ساعة بالنسبة