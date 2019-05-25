شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل السعودية» تطلق خدمة التسوية الودية إلكترونيًا للدعاوي العمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة التسوية الودية إلكترونيا للدعاوي العمالية تجريبياً في العاصمة الرياض.

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي، إلي العمالية أن هذا النظام يمكن أطراف النزاعات من تقديم دعاوي الخلافات العمالية بشكل الكتروني، قائلا إن وزارة العمل السعودية شرعت في الإطلاق التجريبي للخدمة في إدارة التسوية الودية في مكتب عمل منطقة الرياض، علي أن يتم إطلاق الخدمة بشكل رسمي لاحقاً في جميع إدارات التسوية الودية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن التسوية الودية في المرحلة الأولي تعتبر من مراحل النظر في دعاوي الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم استقبالها في هذه الخدمة إلكترونياً، وإيضاح الموقف النظامي للدعوي للأطراف المتنازعة، وإرفاق المستندات اللازمة ومراجعتها من قبل الموظفين المختصين ومنح مهلة أسبوع للتفاوض المباشر وتليها بعد ذلك الإجراءات المتبعة لمباشرة النزاعات العمالية.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الخاص بالخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.