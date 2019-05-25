شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية.. وطلاب الأدبي يؤدون «الفقه والمنطق الحديث» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة والمحافظات بنظام «البوكليت»، السبت، وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والديناميكا «للنظام الحديث، و«الميكانيكا» للنظام القديم، فيما يؤدى طلاب وطالبات القسم الأدبي الامتحان غدًا الأحد في مادتي الفقه والمنطق الحديث.

وقامت فرق المتابعة التي شكلها قطاع المعاهد الأزهرية بالمرور على لجان الامتحانات لمواجهة أية مشكلات تواجه الطلاب في الحال، وشكلت مشيخة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية غرف عمليات لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فورًا، إضافة إلى تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الامتحانات في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتوفير كافة المقومات التي تؤدي لنجاح الامتحانات وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات خاصة مع تواكبها مع صيام رمضان وارتفاع درجات الحرارة.

وقام الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بجولة تفقدية، السبت، في عدد من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ودعا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، بأقسامها: العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية، بالتزام الهدوء التام أثناء انعقاد لجان الامتحانات، والتركيز والتأنّي في قراءة الأسئلة والإجابة عنها.

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ودعا «خليل» جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بضرورة تحمُّل الأمانة كاملة، واستشعار قدر المسؤولية، والإحساس بأهمية الأمر، وأن يكون دورهم في الأساس هو النصح والإرشاد والتوجيه، وتوفير المُناخ المناسب للجان الامتحانات، وتهيئة الطلاب نفسيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح مطلقا باصطحاب الهاتف المحمول مع كل المشاركين في أعمال الامتحانات، سواء الطلاب أو المراقبين عدا رئيس اللجنة والمساعد الثقافي، على أن يكون الهاتف المحمول بدون كاميرا.

وفي الشرقية، تفقد الدكتور محمد السروي، وكيل الوزارة لمنطقة الشرقية الأزهرية، عدد من اللجان بمعاهد مدينة الزقازيق لمتابعة سير الامتحانات، وتم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للامتحانات، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية في تأمين اللجان وأوراق الأسئلة، فضلاً عن توفير الجو الهادئ والمناسب لراحة الطلاب ومنع الغش بكافة صوره، مؤكدًا على أن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلقى أية شكاوى من صعوبة الامتحانات، وأن الأمور سارت بشكل جيد ومنتظم.

وفي شمال سيناء، قال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المنطقة بمدينة العريش لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الأسئلة والاستفسارات والرد عليها، وحل المشكلات التي قد تطرأ بشكل فوري، لافتًا إلى أنه تم تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، ومنع دخول الهاتف المحمول داخل اللجان للطلاب والمشاركين في الامتحانات، معلنًا قيام الجهات المعنية بتأمين مظاريف الأسئلة ولجان النظام والمراقبة.

وفي الوادي الجديد، قال الشيخ أحمد رضوان، رئيس المنطقة الأزهرية، إن المحافظة تضم 351 طالبًا موزعين على 5 لجان امتحانات بواقع لجنة واحدة بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة، مشيرًا إلى أنه توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وتشديد مراقبة الطلاب أثناء سير الامتحانات لضمان عدم ظهور حالات غش ومواجهتها، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة لمتابعة سير الامتحانات وتلقى شكاوى الطلاب.

وفي الأقصر، أكد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة، أنه تم إجراء الامتحانات في مناخ ملائم ومستقر وبدون مشكلات، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات للتيسيرعلى الطلاب المكفوفين تضمنت أن يتم امتحانهم في المواد المقررة عليهم تحريريًا إضافة إلى مواد القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويًا فقط والحديث شفويًا إلى جانب الحديث تحريريًا مع إعفائهم من أداء امتحان مادة الجغرافيا.