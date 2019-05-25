شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق نظام توثيق عقود العمل إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامج توثيق العقود إلكترونيا، حيث يتيح النظام الجديد لأصحاب الأعمال رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إعطاء العاملين بهذا القطاع فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، وأشار فيه الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي، إلى أن قرار وزير العمل السعودي في هذا الشأن ألزم أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرة.

وفيا يخص الموقعين معهم قبل صدور القرار، فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها وزارة العمل السعودية زمنيا، وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار المهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، فضلا عن تسهيل أرشفة العقود وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.