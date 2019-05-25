شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: زيادة السعات التخزينية بصومعة وبناكر السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، زيادة السعات التخزينية بصومعة وبناكر السلام، لإستيعاب 15 ألف طن إضافية من القمح المحلي، نظراً لوجود ضغط من المزاعين لتوريد المحصول وضرورة ايجاد سعات جديدة للتخزين.

وقال سعد الله، في تصريحات خاصة، إنه تقرر زيادة سعة صومعة السلام بواقع 10.000 طن جديدة إلى جانب سعتها الأصلية، فضلاً عن زيادة سعة بناكر السلام بواقع 5000 طن، إلى جانب سعتها الأصلية، بهدف استيعاب كمية أكبر من القمح المحلي المقرر توريده للصوامع، مشيراً إلى أن السعات الإضافية جاءت عقب إجراء المعاينات اللازمة للصومعة، والبناكر في السلام، وموافقة الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على زيادة الكمية المقرر استلامها.

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كما أشار إلى أن صوامع وبناكر وهناجر الإسكندرية، تسلمت منذ بدء موسم حصاد القمح حتى أمس 68 ألف طن قمح محلى من المزارعين، موضحاً أن الصوامع رفضت استلام 400 طن قمح من المزارعين، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، كونها أعلى من النسبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية للقمح، بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، ما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن، مشيراً إلى إرجاعها لأصحابها للتصرف فيها بمعرفتهم.

وعن السعات الإستيعابية للعام الجارى 2019 قال «سعد الله»، إنه تقرر استقبال 230 ألف طن قمح محلي للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام، وأن التوريد مستمر للأماكن المقترحة للتخزين العام الجارى 2019، وهى صومعة برج العرب، والتابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 60 الف طن قمح، وصوامع السلام بمنطقة العامرية، والتابعة للشركة العامة للصوامع، بسعة تخزينية 20 ألف طن، وبناكر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 الف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن، بإجمالى 230 ألف طن قمح.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن التسليم من خلال لجان خماسية برئاسة مديرية التموين وعضوية الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة والجهات المسوقة، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مهمتها الإشراف على استلام القمح المورد من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.