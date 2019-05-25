شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية لمكافحة الجراد بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت فرق المكافحة والمتابعة في قواعد مكافحة الجراد بالبحر الأحمر، بعدة تحركات على ساحل البحر وعدد من الأودية الصحراوية، لإستكشاف الجراد الصحراوى على الحدود المصرية الجنوبية بالبحر الأحمر، كإجراء احترازى، حيث لم يتم تسجيل أو رصد أي تجمعات للجراد جنوب البحر الأحمر.

وأكد مسؤولو مكافحة الجراد بالبحر الأحمر أن هناك متابعة وتنسيق مستمر مع حرس الحدود واللجان المتواجدة على الحدود المصرية، وتنظيم حملات مرورية على مناطق الصحراء الشرقية الجنوبية، وحتى الحدود السودانية لإجراء عمليات المسح البيئى واستكشاف الجراد مبكراً.

يذكر أنه توجد 54 قاعدة رئيسية لمكافحة الجراد في مصر، مجهزة بكافة المعدات، منها 13 قاعدة رئيسية، و42 فرعية، للمكافحة سواء بالمبيدات، أو الآلات، أوالسيارات، ومنها سيارات «دبل كابينة – هاى لوكس دفع رباعى»، بمحطات الجراد بالمناطق الحدودية، للمشاركة في عمليات الإستكشاف والمسح، لتمكينها من السير في الأماكن الصحراوية.