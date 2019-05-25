شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائي: التوسعات العمرانية «العشوائية» وراء التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيدارى»، ومنسق عام التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية، المقرر إطلاقه اليوم السبت، إن التغيرات المناخية أدت إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول والتي تتفاقم اَثارها بسبب التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث سجلت حدوث السيول الحادة 90 مرة في الفترة من 2012- 2015 مؤدية إلى خسائر بشرية وتلفيات مادية تقدر بحوالي 840 مليون دولار.

وأكد «أبوزيد» في تصريحات صحفية السبت، أن التقرير وجه الأنظار إلى أهمية مياه الصرف المعالَجة كأحد أهم المصادر غير التقليدية والتي يجب التوسع فيها، مطالبا بحل مشكلة اختلاط مياه الصرف الصناعي بالصرف الزراعي والصحي وملاحظة أن معالجة المياه التي تجري على مستويات أساسية وثانوية تليها الثلاثية والمتقدمة كل منها له استخداماته، وأضاف أن حجم الأمطار على المستوى العربى يبلغ قرابة 1400 مليار متر مكعب سنوياً يتبخر 63 % منه.

وأشار إلى أن هذا التقرير مهم لصانعي القرار، الذين في حاجة إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الاقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الاستدامة، منوها إلى العلاقة بين المياه والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والاستهلاك وسهولة الحصول على المياه والاقتصاد وغيرها