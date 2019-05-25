شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يخصص 9 أتوبيسات لنقل الطلاب لأداء الامتحانات بعد تعطل قطار بيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بالدفع بـ9 أتوبيسات إلى موقع تعطل القطار المتجه من بيلا إلى كفر الشيخ بمحطة دقميرة بمركز كفرالشيخ، وذلك فور ورود معلومات لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بتعطل القطار في الساعة 8.30 صباح اليوم السبت.
وتم نقل طلاب كليات جامعة كفرالشيخ فورًا لأداء امتحاناتهم بالمجان، بالتنسيق بين إدارة مجمع مواقف كفرالشيخ وإدارة المرور، كما تم التنسيق مع هيئة السكة الحديد بكفرالشيخ للتعامل مع العطل، حيث تم سحب جرار القطار المعطل دون أن تتأثر حركة القطارات.
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