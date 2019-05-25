شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزارات و28 جامعة تعرض المشاركة في مبادرة التدريب والتشغيل في التسويق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم «الرقمية» EG GATE، عن الترتيب لعقد بروتوكولات تعاون مع 4 وزارات، وهي الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب 28 جامعة مصرية؛ حيث عرضت هذه الجهات المشاركة في المبادرة التي تستهدف دعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة عبر ايجاد مجالات عمل جديدة وبقطاعات غير تقليدية لكنها تحظي بطلب عالي في السوق وتوفر للمشتغلين بها دخل مرتفع.

وقالت إن إدارة الشركة تعمل على تفعيل مبادرة التدريب من أجل التشغيل في التسويق الإلكتروني خلال الشهر المقبل عقب انتهاء موسم الامتحانات حيث نخطط للبدء في تنفيذ بروتوكول التعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي تم توقيعه الاسبوع الماضي.

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وأضافت أنه تكثف حاليًا المشاورات مع الوزارات والجامعات الأخرى التي أبدت اهتمامًا بالمشاركة في المبادرة وفتح الباب لطلابها للاستفادة، وهو ما يدعم الصادرات المصرية ويسهم في جذب المزيد من السياحة الوافدة لمصر، حيث تلعب آليات التسويق الإلكتروني أو نظام البيع أون لاين للسلع والخدمات دورًا متزايدًا في حركة التجارة العالمية.

وحول كيفية الاشتراك في المبادرة، أوضحت د.ميناس أنه يجري حاليًا الانتهاء من خطوات إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل مباشرة من قبل الراغبين في الاشتراك بالدورات التدريبية التي سيعلن مواعيدها وأماكن عقدها قريبًا، حيث ستقوم الجهات المشاركة بتوفير اللوجستيات المطلوبة من قاعات لاستضافة الدورات وأجهزة كومبيوتر، وستوفر الشركة المدربين والمادة العالمية للدورة والأهم إتاحة جميع البيانات والمعلومات والأفلام الترويجية التي تم إعدادها بتقنيات الرقمنة الحديثة خاصة تأثيرات الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR عن المنتجات الحرفية والمقاصد السياحية والفنادق والمنشآت السياحية المراد تسويقها.

وأشارت إلى أن بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE والجامعات المشاركة في المبادرة سيمنحان المتخرج من هذه الدورات شهادة معتمدة إلى جانب تخصيص قناة إلكترونية له للترويج لمجموعة من السلع المصرية الصنع والفنادق والمنتجعات السياحية وشركات الطيران والشحن والمزارات السياحية التي يختارها، كما أنه سيحصل على عمولة عن كل عملية بيع تتم من خلاله وتحول لحسابه البنكي فورًا بفضل استخدام آليات الدفع الإلكتروني.

وحول إمكانية مشاركة شباب من غير طلاب الجامعات، أكدت أن مبادرة بوابة مصر للعالم الرقمية تستهدف جميع الشباب الباحث عن فرصة عمل سواء كان طالب جامعي أو لا المهم أن يكون راغب في العمل في مجال التسويق الإلكتروني، مشيرة إلى أن المبادرة تبدأ أولا بطلاب الجامعات لاكسابهم مهارات التسويق الرقمي للمنتجات المصرية والمقاصد السياحية، نظرًا لتوافر إطار تنظيمي يجمعهم ممثل في ادارة الجامعة، لكن في مرحلة لاحقة سيتم فتح الباب للجميع للمشاركة حيث نعمل حاليًا على تطوير أول منصة إلكترونية للتدريب أون لاين بالاستفادة من شبكة الإنترنت وهو ما سيسرع من معدلات تنفيذ مبادرة التدريب من أجل التشغيل.