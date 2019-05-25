شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة الأولى على مصر وأفريقيا بتصنيف «ليدن» الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحرزت جامعة القاهرة تقدما ملحوظا في تصنيف «ليدن» الهولندى للجامعات لعام 2019، بعد فحص عدد 30 ألف جامعة طبقا للمعايير الدولية للتصنيف، حيث تم إدراج 5 جامعات مصرية على رأسهم جامعة القاهرة التي جاءت الأولى على قارة أفريقيا.

وأوضح تصنيف ليدن الهولندى، في تقريره السنوى لتصنيف الجامعات، أن جامعة القاهرة، نشرت 7406 بحثا دوليا، منهم 5749 بحثاً بالمشاركة مع الجامعات العالمية، و217 بحثا بالمشاركة مع الصناعة، و194 بحثاً متميزا داخل أفضل ١٠٪؜ من المجلات العالمية،، محتلة المركز 341 عالميا.

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وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان، السبت، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في تقدم التصنيف الدولى لجامعة القاهرة من خلال أبحاثهم العلمية المتميزة في شتى مجالات البحث العلمى.

ودعا الدكتور الخشت، هيئة التدريس إلى مزيد من التقدم والارتقاء بمستوى البحث العلمى في إطار نظرية التنمية الشاملة حتى تظل جامعة القاهرة سباقة دائما في مجال البحث العلمى والتعليمى.

وأوضح د.الخشت أن جامعة القاهرة تفوقت في التصنيف العالمى ليدن على الكثير من الجامعات المرموقه عالميا، ومن أبرز هذه الجامعات: جامعة ماساتشوستس الامريكية أمهرست (342)، وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد(392)، وجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا بالصين (345)، وجامعة نيوكاسيل باستراليا (346) ،كما تقدمت على العديد من جامعات أوروبا، مثل جامعة ليبزيج الالمانية (364)، وجامعة كوين ماري -لندن 351))، وجامعة باريس ديكارت بفرنسا (352)، وتقدمت على بعض الجامعات اليابانية المرموقة مثل جامعة هيروشيما اليابانية (356).