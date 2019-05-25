شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: تغيير مسمى كلية الحاسبات بجامعة بنها لـ«الحاسبات والذكاء الاصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها لتصبح كلية «الحاسبات والذكاء الاصطناعي» وكذلك إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.

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أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن تغيير مسمى كلية الحاسبات إلى الحاسبات والذكاء الاصطناعى وإنشاء تخصص نوعي جديد بها يأتي تماشيًا مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتخريج شباب مؤهلين معرفيًا وابتكاريًا للمشاركة في صنع المستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول الرقمي في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، أن تغيير مسمى الكلية مع إضافة قسم متخصص يعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم بمجال تكنولوجيا المعلومات لمواكبة المتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم وفي إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن الكلية تشهد تطورًا غير مسبوق على كافة الأصعدة منذ نشأتها كما أن الكلية تحرص على أن تكون مشروعات تخرج الطلاب متوائمة مع الخطة العامة للدولة، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.