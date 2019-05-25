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محافظ بورسعيد يفتتح الملتقى الأول لذوي الاحتياجات الخاصة

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الملتقى الأول لذوي الاحتياجات الخاصة، المقام بحديقة الأمل بحي المناخ، لمدة 3 أيام، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

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شهد اليوم الأول للملتقى مشاركة عدد من الفرق من الإسكندرية وبورسعيد وبورفؤاد، قاموا بتقديم بعض الاستعراضات المعبرة عن البيئة من تصميم عمرو عجمي، وفناني الإسكندرية، كما تم افتتاح معرض حرف يدوية لأبناء بورسعيد من ذو الاحتياجات الخاصة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالعروض الفنية والثقافية التي قدمها ذوي الاحتياجات الخاصة، موكدًا أن الملتقى فرصة كبيرة أمامهم لتفريغ طاقاتهم وإبداعاتهم، بالإضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم على المشاركة في الحياة وتقديم خدمات أيضًا من خلال تعليمهم بعض الحرف، مشيرًا إلى أنهم يحققون العديد من الإنجازات في مجال والألعاب ، وهذا دليل على أن لديهم قدرات كبيرة تعود بالنفع عليهم، مما يساعد على رفع الروح المعنوية لديهم.

وأضاف المحافظ بأنه يجري في الوقت الحالي رفع كفاءة وتطوير نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة ليكون في خدمة أصحاب القدرات الخاصة لمساعدتهم في الاستمرار في التفوق والإبداع، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم الملتقى على أرض محافظة بورسعيد.

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