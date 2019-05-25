شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لتطوير الكبارى خلال العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مساعى الحكومة لتقليل الازدحام بالمدن والربط بين المناطق بعضها البعض والتيسير على المواطن، وضعت الحكومة خطة لتطوير الكبارى على مستوى الجمهورية خلال العام المالى الجديد 2019/2020، سواء بالتجديد أو التقوية أو استكمال إنشاء محاور جديدة.

وتشمل خطة تطوير الكبارى خلال العام الجديد الآتى:

1- كبارى على النيل

- استكمال إنشاء محاور النيل وهى (جرجا، طما، ديروط، سمالوط، قوص، دراو، كلابشة، طملاي) بالإضافة إلى محور كوبرى عدلى منصور على النيل ببنى سويف.

- إنشاء عدد 2 كبارى جديدة وهى (بديل خزان أسوان، عمروس).

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2- كبارى علوية:

استكمال عدد 17 كوبرى علوى منها (جرجاً العلوى، البلينا، المراغة، قوص العلوى، كوبرى علوى على طريق العياط / بنى سويف، كوبرى أعلى مزلقان ميت غمر، كوبرى كفر شكر العلوى، إحلال وتجديد 4 كبارى على ترعة النوبارية، قلما على الطريق الزراعى، الشرقاوية).

3- إحلال وتجديد الكبارى الضعيفة:

تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتجديد وتقوية الكبارى الضعيفة المقامة على المجارى المائية التى لا تتناسب حمولتها التصميمية مع الاحمال المحورية وإنشاء كبارى مشاة لتيسير عبور المشاة والحد من الطرق.