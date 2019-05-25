شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجالية المصرية بالمجر تنظم حفل إفطار بحضور 100 مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط أجواء رمضانية، نظم أبناء الجالية المصرية بالمجر، حفل إفطار لأبناء الجالية المصرية هناك، لاسترجاع ذكرياتهم فى مصر وذكريات تجمعات الأسر المصرية فى مصر فى رمضان، وأجواء تجمعات رمضان فى مصر . وشارك فى حفل إفطار الجالية المصرية فى المجر، ما يقرب من 100 شخص من أبناء الجالية المصرية هناك، وحرص أبناء الجالية على التقاط الصور التذكارية عقب الإفطار، وتطوع الشباب لتجهيز مائدة الإفطار والتشارك فى إعداد الوجبات والمشروبات .

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