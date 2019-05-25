أخبار مصر

الرعاية الصحة توجه المستشفيات بتعريف المريض بحقوقة لحظة الدخول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحة توجه المستشفيات بتعريف المريض بحقوقة لحظة الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الجديد، جميع المستشفيات العامة والخاصة إلى أهمية ابراز حقوق المريض وواجباته عبر لافتات تعلق على حوائط المستشفيات أو تقديمها له مكتوبة مع لحظة دخوله المستشفى .

وتتضمن حقوق المريض الحق فى معرفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمستشفى والحق فى الحصول على الخدمات التى تقدمها المستشفى بالإضافة للحق فى معرفة الطبيب المعالج والفريق الطبى والمعاون له، فضلا عن الحق فى تلقى العلاج المناسب لحالته .

وتشتمل حقوق المريض بالمستشفيات على فى الحصول على الرعاية الطبية التى تحترم قيمة ومعتقداته والحق فى المشاركة فى قرار علاجه بالإضافة إلى رفض العلاج أو الاستمرار فيه تحت مسؤوليته الخاصة والحق فى الشكوى والاقتراح .

وجاء بوثيقة حقوق المرضى أيضًا الحق فى الحفاظ على كرامته وسرية معلوماته وبياناته وخصوصيته ومعرفة أسعار الخدمات المقدمة له .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرعاية الصحة توجه المستشفيات بتعريف المريض بحقوقة لحظة الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا