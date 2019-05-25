الجامعات التكنولوجية الجديدة بقويسنا والقاهرة وبنى سويف تدخل الخدمة بتنسيق 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الـ 3 جامعات التكنولوجية الجديدة بقويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، لدخول الخدمة فى تنسيق 2019، حيث يجرى العمل الآن بكل قوة للانتهاء من إنشاءات الثلاث جامعات، واستكمالها لتكون جاهزة.
كما تم الانتهاء من التشريعات المطلوبة لإقامة هذه الجامعات، كما أن الإنشاءات على وشك الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة وسيتم تسليمها عما قريب، والجامعات التكنولوجية ستقدم طفرة نوعية في التعليم الجامعى فى مصر، وسنقدم فيها أولوية واضحة للتعليم الفنى، لاعتمادها على المزج بين التعليم النظرى والتعليم التطبيقى وهو النظام التعليمى الذى نهضت به دولة ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية.
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