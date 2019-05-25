مصر للطيران تسير 20 رحلة إلى جدة والمدينة وتستعد للعشرة الأواخر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران غدا شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 20 رحلة إلى جدة والمدينة، وذلك بمعدل 16رحلة جوية تقلع من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة و4 رحلات من مطار برج العرب.
وقالت مصادر بالشركة انه من المقرر نقل ما يقرب من 5 آلاف معتمر، مشيرة إلى أن معدلات تشغيل رحلات العمرة ستزداد خلال ال10 ايام الأخيرة من شهر رمضان المبارك الجارى.
واضافت ان الشركة خصصت عدد من الموظفين من أجل إنهاء إجراءات سفر ووصول المعتمرين خلال ختام موسم العمرة.
والجدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت عن تسيير أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر.
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