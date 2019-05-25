شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أسقفية الشباب بالكنيسة تحتفل بالعيد الـ39 لتأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالعيد الـ39 على تأسيسها ورسامة (تعيين) الانبا موسى أسقفًا للشباب فى مثل هذا اليوم عام 1980.

فى عام 1980 رأى قداسة البابا شنودة الثالث ضرورة تخصيص أسقفية للشباب حيث آمن أن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل فاختار الأنبا موسى أسقفا عاماً للشباب ليتفرغ لخدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر والمهجر .

ومع اتساع الخدمة فى أسقفية الشباب ظهرت حاجة ملحة لمن يساعد الأنبا موسى فى هذا العمل المتزايد يوماً بعد يوم، ففكر فى تعيين الراهب يسطس البراموسى، فطلبه من قداسة البابا شنودة الثالث لمعاونته فى عمل الآسقفية، فخدم مع الانبا موسى فى حقل الشباب لمدة سنتين ثم رشحه ليصير أسقفا ًعاما سنة 1997م، وقد رسم "عين" باسم نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام، ليخدم بأسقفية الشباب وحى كنائس وسط القاهرة، وقد صار الأنبا رافائيل ايضاً سكرتيرا للمجمع المقدس.