شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان الخشت: جامعة القاهرة حققت المركز 341 عالميًا بتصنيف ليدن الهولندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الشكر لكل قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا فى تقدم التصنيف الدولى لجامعة القاهرة من خلال أبحاثهم العلمية المتميزة فى شتى مجالات البحث العلمى، ودعاهم إلى مزيد من التقدم والارتقاء بمستوى البحث العلمى فى إطار نظرية التنمية الشاملة حتى تظل جامعة القاهرة سباقة دائما فى مجال البحث العلمى والتعليمى، انطلاقا من مبدأ الوصول إلى القمة سهل ولكن الحفاظ عليها صعب، وانطلاقا من الحث والشعور بالواجب الوطنى تجاه وطننا الغالى مصر لأن هامات الأوطان لا ترتفع إلا بالعلم وأهل العلم.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة تفوقت فى التصنيف العالمى Leiden الهولندى على الكثير من الجامعات المرموقه علميا، ومن أبرز هذه الجامعات: جامعة ماساتشوستس الامريكية أمهرست "342"

‏"university of massachusetts amherst)، وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد"392" "California university-Riverside)، وجامعة هونج كونج للعلوم و التكنولوجيا بالصين "345" "Hong Kong university Sci and Tech"، وجامعة نيوكاسيل باستراليا "346" "New castle in Australlia". كما تقدمت على العديد من جامعات أوروبا، مثل جامعة ليبزيج الالمانية "Leipzig" (364)، وجامعة كوين مارى -لندن "Queen Mary London university" "351، وجامعة باريس ديكارت بفرنسا‏"Paris Descartes university " "352" وتقدمت على بعض الجامعات اليابانية المرموقة مثل جامعة هيروشيما اليابانية "356".

وظهر فى التصنيف الهولندى للجامعات كل من جامعات عين شمس والمنصورة والإسكندرية، والزقازيق، وتربعت جامعة القاهرة على عرش الجامعات الافريقية والمصرية التى ظهرت فى التصنيف محتلة المركز الأول من حيث عدد الأبحاث عام 2019 بواقع 74.6 بزيادة 902 بحثا عن عام 2018.

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ووفقاً لنتائج تصنيف Leiden الهولندى 2019، أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز خلال الفترة 2014 – 2017 فى أعلى 10% من المجلات العالمية هى جامعة القاهرة نشرت 194 بحثا، شغلت الجامعة الترتيب "341" من 963 جامعة. ثم "جامعة عين شمس نشرت 105 بحثا وشغلت الجامعة الترتيب "582 من 963 جامعة" ثم جامعة المنصورة نشرت 97 بحثا، شغلت الجامعة الترتيب "681 من 963 جامعة" ثم جامعة الإسكندرية نشرت 91 بحثا، شغلت الجامعة الترتيب "730 من 963 جامعة"، وجامعة الزقازيق نشرت 72 بحثا، شغلت الجامعة الترتيب "834 من 963 جامعة".

ووفقاً لنتائج تصنيفLeiden الهولندى 2019، أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع "الصناعة" هى جامعة القاهرة نشرت 217 بحثا وجامعة عين شمس نشرت 142 بحثا، وجامعة الإسكندرية نشرت 104 بحثا، وجامعة المنصورة نشرت 68 بحثا، وجامعة الزقازيق نشرت 39 بحثا، كما أنه ووفقاً لنتائج تصنيفLeiden الهولندى 2019، أعلى خمس جامعات مصرية لها نشر متميز بالمشاركة مع الجامعات العالمية هي: جامعة القاهرة نشرت 5749 بحثا، و جامعة عين شمس نشرت 3248 بحثا، وجامعة الإسكندرية نشرت 2759 بحثا، وجامعة المنصورة نشرت 2702 بحثا، وجامعة الزقازيق نشرت 1779 بحثا.

وأحرزت جامعة القاهرة تقدما ملحوظا فى تصنيف Leiden الهولندى للجامعات لعام 2019 بعد فحص عدد 30 ألف جامعة طبقا للمعايير الدولية للتصنيف، حيث تم إدراج 5 جامعات مصرية على رأسهم جامعة القاهرة.

وأوضح تصنيف Leiden الهولندى، فى تقريره السنوى؛ لتصنيف الجامعات أن جامعة القاهرة، نشرت 7406 بحثا دوليا، منهم 5749 بحثاً بالمشاركة مع الجامعات العالمية، و 217 بحثا بالمشاركة مع الصناعة، و 194 بحثاً متميزا داخل أفضل 10%من المجلات العالمية،، محتلة المركز 341 عالميا.

جدير بالذكر أن تصنيفCWTS Leiden الهولندى يعتمد فى تقييمه على الأبحاث المنشورة فى صورة مقال علمى أو مرجعى فى قاعدة بيانات Web of Science، والتى تدار بواسطة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة فى أعلى 1%، و 5%، و10%، وبحد أقصى 50% من قائمة المجلات العالمية.

ولا يعتمد التصنيف فى تقييمه على الكتب وكتيبات المؤتمرات والمقالات البحثية المنشورة فى المجلات غير المفهرسة فى قاعدة بيانات Web of Science، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التى توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمى والتعاون والنشر فى الوصول المفتوح open access والتنوع بين الجنسين. وأخيراً شملت العلوم التى يقيمها التصنيف علوم الصحة والطب الحيوى، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم الرياضيات والحاسب الآلى، والعلوم الأساسية والهندسة، والعلوم الاجتماعية والإنسانيات.