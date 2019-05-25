أخبار مصر

نقابة المهن التعليمية تنظم حفلا لتكريم صاحب أشهر صورة فى حرب أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التعليمية تنظم حفلا لتكريم صاحب أشهر صورة فى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الجندي المقاتل عبد الرحمن أحمد عبداللاه القاضي صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة، والذي كان يعمل موجهاً بالتربية والتعليم، حيث وافته المنية أمس، بمسقط رأسه بمدينة المراغة محافظة سوهاج.

 

ووجه "الزناتي" ، النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج واللجنة النقابية للمعلمين بالمراغة، بتنظيم حفل تكريم اسم البطل عبدالرحمن القاضي، مقدماً خالص تعازيه لأسرته ورفاق حياته من زملائه ومحبيه.

 

Advertisements

وأكد نقيب المعلمين، أن اهتمام النقابة بإقامة هذا الحفل لاسم صاحب أشهر صورة في حرب أكتوبر المجيدة يأتى تعبيرًا صادقًا عن عميق الحزن على رحيله حيث أفنى حياته فى خدمة التربية والتعليم وكان له دور بارز في خدمة العسكرية المصرية، ليتواصل ويمتد عطاءه بسيرته الطيبة.

 

جدير بالذكر أن عبدالرحمن القاضي صاحب أشهر صورة على الجبهة التي يظهر فيها ممسكاً بسلاحه باليد اليمنى، ورافعاً علامة النصر عبور قناة السويس بيده اليسرى، كما أن القاضي كان يعمل موجهاً بالتربية والتعليم، مُحال على المعاش، والتحق "القاضي" بالتجنيد في 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاه، وخلال تلك الفترة عاصر حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وله خمسة أبناء. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المهن التعليمية تنظم حفلا لتكريم صاحب أشهر صورة فى حرب أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا