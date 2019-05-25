الاجهزة الأمنية تنجح فى ضبط 1915 قضية بالنقل والمواصلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حيث تم ضبط "1915" قضية متنوعة أبرزها جرائم "سرقات - حيازة أسلحة نارية وبيضاء – تسول - مسجلين خطر - حيازة مخدرات" بالإضافة إلى 6 تشكيلات عصابية ، ضمت 14 متهم إرتكبوا 6 وقائع "نشل – سرقة مهمات مصلحية". وتمكنت الأجهزة الأمنية فى قضايا المصنفات من ضبط 329 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. Advertisements كما تمكن قطاع أمن الموانىء في ضبط 33 قضية تهريب، و761 قضية متنوعة فى مجالات تهريب البضائع، جرائم جنائية متعددة بقطاع أمن الموانى. ونجحت شرطة السياحة والآثار، في ضبط 1768 قضية ومخالفة فى مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع أثرية".

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