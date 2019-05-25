شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المسطحات تضبط 728 قضية لحماية الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت شرطة المسطحات المائية حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 728 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، بهدف حمايتها من التعدى عليها، وكذلك إزالة بعض المخالفات الواقعة على نهر النيل.
ونجحت شرطة المسطحات المائية فى ضبط قضايا "صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة"، و605 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث "إلقاء مخلفات – محمية طبيعية – تلوث هوائى – تعديات" وضبط 300 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم" و278 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و31 فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة 1029 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 770 لنش وباخرة سياحية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المسطحات تضبط 728 قضية لحماية الثروة السمكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.