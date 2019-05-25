شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة.

وذكرت الخارجية - فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم أفريقيا" - أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الأفريقية المُشتركة، إلا أنه لايزال الكثير من العمل المُشترك ينتظر دول القارة الأفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يداً بيد مع كافة الأشقاء الأفارقة، وصولاً إلى توفير مُستقبل أفضل لأفريقيا على كافة الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المُستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلاً عن تمكين الشباب الأفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى أفريقيا.

وأضافت الوزارة " أننا نحتفل يوم الخامس والعشرين من مايو من كل عام ب"يوم أفريقيا"، وهو اليوم الذى شهد تأسيس مُنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، والتى تبلورت مبادؤها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الأفريقية على التوصل لرفاهيتها وتنميتها المُستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرُؤى والأهداف بين كافة الدول الأفريقية.

وتتزامن احتفالات هذا العام بيوم أفريقيا مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

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وأشارت وزارة الخارجية - فى بيانها - الى انه واستمراراً للاحتفال ب"يوم أفريقيا، واتصالاً بجهود مصر فى مشاركة أشقائها الأفارقة نحو تعزيز مجال تمكين الشباب، باعتبارهم أحد أهم ثروات وإمكانيات القارة فى مواجهة كافة التحديات، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام النسخة الثانية من "مُنتدى شباب العالم" عن اختيار مدينة أسوان عاصمةً للشباب الأفريقى للعام الجارى " 2019 "، كما تستضيف مصر العديد من الفعاليات الشبابية الأفريقية الهامة مثل : مبادرة "تجمعنا قارة" للشباب الأفارقة التى عُقدت خلال الفترة من الأول حتى السادس من مارس الماضى بأسوان، و"مُلتقى الشباب العربى والإفريقى" الذى عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الماضى بأسوان، وكذا تنظيم "منحة ناصر للقيادة الأفريقية" لـ 100 شاب أفريقى والمقرر عقدها خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو المقبل بالقاهرة، فى إطار مُبادرة مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الأفريقى لتأهيل مليون شاب أفريقى بحلول عام 2021.

ولفتت الخارجية إلى أنه فيما يتعلق بمجال الرياضة فى أفريقيا، وإيماناً بأهمية النشاط الرياضى فى خلق أجيال وقادرة على تحمل مسئولية النهوض بأفريقيا، تحرص مصر على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الأفريقية، ولعل أبرزها استضافة النسخة المُقبلة من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم خلال الفترة من 15 يونيو المقبل إلى 13 يوليو القادم.