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26 وصية من دار الإفتاء لإحياء ليلة القدر.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، 26 وصية لإحياء ليلة القدر.

ومن بين الوصايا التى نشرتها دار الإفتاء، كانت الإخلاص فى الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التى يكون قلبك فيها مشغولا بغير الله، كما أوصت بالحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك".

وأوصت دار الإفتاء أيضًا بالتصدق فى هذه الليلة بما يستطيع المرء لأن الصدقة لها أجر عظيم.

وإلى التوصيات..

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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