شكرا لقرائتكم خبر عن 26 وصية من دار الإفتاء لإحياء ليلة القدر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، 26 وصية لإحياء ليلة القدر.

ومن بين الوصايا التى نشرتها دار الإفتاء، كانت الإخلاص فى الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التى يكون قلبك فيها مشغولا بغير الله، كما أوصت بالحرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك".

وأوصت دار الإفتاء أيضًا بالتصدق فى هذه الليلة بما يستطيع المرء لأن الصدقة لها أجر عظيم.

وإلى التوصيات..

























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