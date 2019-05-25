برلماني: ارتفاع حجم الصادرات الزراعية يدعم الاقتصاد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بارتفاع حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى الأسواق المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني، وتعكس نجاح جهود وزارة الزراعة في تحسين الإنتاج.

واكد "مشهور"، في بيان اليوم السبت، أن رفع السعودية الحظر على البصل المصري، يدل على أن جهود الوزارة والحجر الزراعي أتت ثمارها فيما يخص مكافحة متبقيات المبيدات، والتي كانت السبب الرئيسي في خسارتنا لواحد من أهم أسواقنا بالخارج.

وطالب النائب، الحجر الزراعي بمزيد من الجهود لزيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية الحالية.