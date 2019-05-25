تصل لـ40.. الأرصاد تعلن: موجة حارة جديدة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد تحسنا بداية من اليوم السبت وغدا الأحد على كافة الأنحاء، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستسجل على القاهرة 36 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى نهاية الأسبوع الجاري، لكنها لن تصل إلى المعدلات التي وصلت إليها يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وتابع: بالرغم من تراجع درجات الحرارة 6 درجات إلا أنها أعلى من المعدل الطبيعي.

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وقال الدكتور محمود شاهين، رئيس إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستصل إلى 40 درجة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأكد عبدالعال، وجود نشاط للرياح أغلبها شمالية شرقية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في الربيع تكون أعلى من المعدل الطبيعي وتصل في بعض الأوقات تكون أعلى من معدلات فصل الربيع، لكن انخفاض الرطوبة يؤدي إلى عدم زيادة الشعور بالحرارة، على عكس فصل الصيف، تكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لكن درجات الرطوبة هي التي تكون مرتفعة.

يشار إلى أن البلاد شهدت منذ الثلاثاء الماضي، ارتفاع درجات الحرارة حتى وصلت يوم الخميس إلى 45 درجة على القاهرة، فيما سجلت أمس الجمعة على القاهرة 43.