الوطنية للإعلام: التعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية قانوني.. والمحتوى بنظام حق الاستغلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن بروتوكول التعاون الذي تم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة إعلام المصريين ومجموعة دي ميديا الإعلامية جاء في إطار الحفاظ علي المحتوي الفني للتليفزيون المصري وطبقا للقواعد والقوانين المحددة في هذا المجال والتي تحفظ للوطنية للاعلام حقوقها الكاملة سواء الفكرية أو المادية للمحتوي الذي سيتم إتاحته على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT بشكل حصري كحق استغلال وليس بيعا، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميا وتعظم عوائده وبما يعود بالنفع على الوطنية للإعلام.

وشددت الوطنية للإعلام على أن البروتوكول يمثل أحد الطرق والأفكار كي تستفيد الوطنية للإعلام من المحتوي الإعلامي والفني المملوك لها، وأنه لا مجال على الإطلاق للتفريط في حقوقها وملكيتها لهذا المحتوي والتي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة لتوفير الضمانات اللازمة لهذه الحقوق.