رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بالدراسة ومدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات وكنترولات كليتي اللغة العربية وأصول الدين، للاطمئنان على انتظامها، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وحسب بيان، تفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر، للاطمئنان على انتظام وانضباط اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، بحضور الدكتور جمال فاروق عميد الكلية، والدكتور صابر طه وكيل الكلية.

وتجول بقاعات الامتحانات، ووقف على توزيع الإضاءة والمراوح ووجود أطباء اللجان الطبية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة في الحالات التي تحتاج إلى عناية صحية.

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واستمع رئيس الجامعة من الطلاب عن مستوى الامتحانات، ومدى تلبية نظام امتحانات القرآن الكريم الجديد من حيث مراعاته لمصلحتهم حيث أشاد الطلاب بنظام الأسئلة الجديد الذي أتاح للطلاب فرصة أفضل للنجاح والتفوق وتجميع الدرجات، موجهين شكرهم وعرفانهم لفضيلة رئيس الجامعة لإقراره هذا النظام، كما اطمئن على مدى مطابقة الأسئلة للمقرر، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، ووجود أستاذ المادة التي يمتحن بها الطلاب للإجابة على أي استفسارات خاصة بالامتحان.

وأشاد رئيس الجامعة بانضباط وانتظام أعمال الامتحانات بالكليات التي شملتها الجودة، ونجاح القائمين عليها من توفير الأدوات اللازمة والجو المناسب الذي اتسم بالهدوء التام داخل لجان الامتحانات لمساعدة الطلاب على أداء امتحاناتهم على أكمل وجه.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تهيئة أجواء مناسبة للطلاب، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أكد ضرورة البدء في تصحيح المواد المنتهية أولاً بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها في أقرب وقت ممكن، بهدف مصلحة الطلاب والتيسير عليهم خاصة طلاب الفرق النهائية.