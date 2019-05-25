(قومي المرأة): إطلاق الملتقى الأول للمخرجة المصرية في الأقاليم أغسطس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

يطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة الملتقى الأول للمخرجة المصرية في الأقاليم اعتبارا من شهر أغسطس المقبل بهدف تمكين المرأة من المخرجات المبدعات.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس -في تصريح اليوم السبت- إن الملتقى يهدف إلى تمكين المرأة من المخرجات المبدعات، وإفراز موهبتهن والتأكيد على الأدوار الإبداعية للمرأة.

وأضافت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فقد نالت العديد من المكتسبات في ظل قيادة سياسية واعية مؤمنة بدورها وتهتم بتمكين المرأة في شتى المجالات.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن الملتقى الأول للمخرجة المصرية خلال فعاليات الملتقى الثاني لشباب المخرجين الذي حمل شعار "المسرح للجمهور"وستقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتنفيذ وإقامة ورش وملتقيات في الكتابة والنصوص المسرحية للشباب اعتبارا من الموسم الجديد.