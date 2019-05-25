لتوفير فرص عمل.. برلماني يطالب بتسهيل إجراءات "عربات الطعام المتنقلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بحرص الدولة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لمشروعات عربات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب في أكثر من محافظة، مشيرًا إلى أنها تساهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأكد "زين الدين"، في بيان اليوم السبت، أن دعم مثل هذه المشروعات الصغيرة يساهم في نجاح خطة الدولة في تحويل مشروعات القطاع غير الرسمي إلى رسمي، والذي يعتبر من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بسرعة إصدار التراخيص وتقديم الدعم اللازم لهم، وكذلك الاهتمام بالمشروعات القائمة المشابهة لهذا المشروع بالمحافظات وضمها لمنظومة العمل بصورة شرعية وبالشروط والقواعد المنظمة لعمل عربات الطعام، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية والتعليمات الخاصة بالمحافظات والقواعد والتعليمات المنظمة.